Duelo entre Raphinha e Vini Jr. na Copa do Rei vale a camisa 10 da seleção, diz jornal

Apesar de ter sido o vencedor mais recente do Fifa The Best, Vinícius Júnior não consegue repetir seu futebol no Real Madrid pela seleção brasileira. Isso, segundo o jornal, cumpre papel essencial na disputa pela camisa 10. "A realidade é que, na seleção nacional, o ponta nunca teve o mesmo desempenho que tem em seu clube", pontuou.

Os números de Raphinha, por sua vez, são expressivos pela equipe nacional. O atacante é o artilheiro do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com cinco gols, e marcou quatro vezes nos últimos seis jogos, salvando o time, à época comandado por Dorival Júnior, de alguns maus resultados.

Pelo Barcelona, não é diferente. Em 2024-25, são 30 gols e 23 assistências em 49 jogos e o título do Campeonato Espanhol encaminhado. Se vencer a Copa do Rei e, posteriormente, a Champions League, seria fortíssimo candidato a ser escolhido como o melhor do mundo e, assim, o protagonismo na seleção brasileira mudaria de mãos.