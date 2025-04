Final da Copa do Rei é jogo único? Barcelona e Real Madrid decidem torneio pela 8ª vez

Em um duelo repleto de história, Barcelona e Real Madrid fazem mais uma edição do el clásico, desta vez na final da Copa do Rei de 2024-25, a oitava entre os rivais. As equipes entram em campo às 17h (horário de Brasília) deste sábado, 26, para o jogo único no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. Quem sair vitorioso, será o campeão.

O formato não é estranho para quem acompanha a competição, já que o vencedor sempre foi definido em uma partida. As únicas exceções foram em 1913, 1917 e 1928, quando ainda se era disputado o chamado "replay": caso o confronto terminasse em empate, um novo duelo seria marcado, pois a disputa de pênaltis não havia sido implementada.

Barcelona e Real Madrid já se enfrentaram em sete finais, com quatro vitórias para o clube merengue e três para o time catalão. A última, na temporada de 2013-14, quando os madrilenhos ganharam por 2 a 1. Curiosamente, o técnico à frente da equipe era, justamente, Carlo Ancelotti, favorito para o cargo na seleção brasileira.