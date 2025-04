Inspirada no Mundial de 2000, Corinthians divulga nova camisa para o restante da temporada

O novo uniforme é muito parecido com o utilizado pelos jogadores em 2000. Naquela época, a fornecedora de material esportivo do Timão era Topper, que fez uma camisa predominantemente branca e as mangas pretas. Em 2025, a Nike seguiu a mesma ideia, colocando seu logotipo e o escudo do Corinthians centralizados na camisa.

Ainda tendo 2000 como a inspiração, o segundo uniforme II deste ano deve seguir a mesma ideia, mas sendo predominantemente preto e com as mangas brancas.

"Dentro da gola, um emblema com a frase "Todo Poderoso Timão" homenageia o grito que ganhou popularidade durante a competição e empurrou o Corinthians rumo ao título", diz o site da Nike.

A nova camisa do Corinthians já está disponível no site da Nike. O modelo versão jogador custa o valor de R$ 665,00, enquanto a versão torcedor sai por R$ 350,00.

O Corinthians irá estrear seu novo uniforme neste domingo diante do Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, mesmo palco da conquista do primeiro Mundial do Timão. O jogo será válido pelo Campeonato Brasileiro.