Jake Paul vê fúria de Mike Tyson, mas usa físico e vence lenda do boxe

Jake Paul cumpriu no ringue seu papel de falastrão e, depois de uma série de provocações nos últimos dias, derrotou a lenda Mike Tyson na luta principal do evento que levou o nome dos norte-americanos, realizado em Arlington, nos EUA.

O ex-youtuber de 27 anos até viu a fúria do rival no começo, mas se sobressaiu fisicamente diante do astro, que é três décadas mais velho. O duelo ocorreu na noite desta sexta-feira (15) em um um AT&T Stadium com mais de 61 mil pessoas.

Jake Paul alcançou sua 11ª vitória em 12 duelos desde que começou no boxe. Tyson, por outro lado, amargou sua 7ª derrota em uma carreira de peso iniciada em 1988, quando Paul nem era nascido.