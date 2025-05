'Vilão' no Brasil, Vítor Pereira bate Guardiola e vira queridinho do Inglês

Vítor Pereira não deixou corintianos ou flamenguistas com saudade, mas se tornou o "queridinho" do Campeonato Inglês ao comandar a impressionante arrancada do Wolverhampton e até bater Pep Guardiola no prêmio de melhor técnico do mês de abril.

O que aconteceu

VP assumiu o então vice-lanterna em dezembro, e quintuplicou o número de vitórias após cinco meses. O Wolves tinha apenas dois triunfos nas primeiras 16 rodadas e, após a chegada do português, chegou a dez.

O português conseguiu dez triunfos em 18 partidas do Inglês, sendo seis delas consecutivas. O time, porém, chegou ontem ao seu segundo revés seguido pelo campeonato nacional.