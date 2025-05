Lucas não pediu para ficar fora contra Palmeiras; Decisão foi conjunta

O meia-atacante Lucas não foi relacionado por Luis Zubeldía para o clássico entre São Paulo e Palmeiras na tarde deste domingo, mas a decisão foi conjunta e não um pedido do camisa 7.

O que aconteceu

O São Paulo chamou Lucas para conversar sobre o clássico que será realizado em gramado sintético. O clube temia uma nova lesão após o atacante passar quase dois meses parado.

O Tricolor, durante as conversas, levantou a hipótese dele ficar fora da partida por estar recém-recuperado da lesão. O jogador chegou a tomar um susto no jogo contra o Alianza Lima (PER) com um novo choque no joelho.