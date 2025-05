Alê Xavier em 1º Dia das Mães: 'Família é família, o que importa é amor'

Provavelmente quando estiver lendo esse texto, Luana Maluf já estará vestida com seu avental escrito 'chef Lulu', encantada com o livro para escrever suas receitas e emocionada com a roupinha de bebê nas mãos. Tudo isso foi presente da esposa, Alê Xavier, que está gestando Antonella, a primeira filha do casal.

Hoje, Alê e Luana celebram o primeiro dia das mães. Elas estão juntas há seis anos e aguardam ansiosamente pela chegada de Antonella, prevista para nascer no mês de julho. Em conversa com o UOL, a comentarista da Paramount descreveu os detalhes da gestação, falou sobre representatividade e contou que ela e a esposa sempre ensinarão à pequena que o amor está acima de tudo.