Popó usa Netflix e volta a desafiar Pablo Marçal: 'Arrebentar e nocautear'

O ex-candidato desafiou o atleta para uma luta de boxe e, de quebra, engatou uma encarada com o baiano. Os dois se reencontraram no talk show do ex-coach e mantiveram um tom ameno.

Popó aceitou o desafio e voltou a abordar a luta nas últimas semanas, pouco antes de superar El Chino. O tema foi "reativado" após a vitória do brasileiro no FMS 5.

O embate deve ocorrer em dezembro, durante nova edição do evento de lutas. A organização, no entanto, ainda não confirmou o confronto.

Eu vou virar um boxeador e vou subir no ringue. Não vou virar as costas igual ao Bambam. Popó, com todo respeito, você é nosso ídolo, mas você vai encontrar um cara muito mais forte do que você está vendo agora. Guarde isso que estou falando, com muito respeito.

Pablo Marçal

Prometi dar uma cadeirada em Pablo Marçal. Eu não tenho como me despedir dos ringues sem lutar com um cara que me desafiou. Ele diz que é maratonista, fisiculturista, piloto de helicóptero, ironman... Quando alguém desafia, paga as consequências. E ele vai pagar, com certeza.

Popó