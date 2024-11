Campeã olímpica vence Serrano na revanche em luta sangrenta com cabeçadas

Imagem: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

A revanche entre Katie Taylor x Amanda Serrano foi sangrenta e acabou, novamente, com vitória da irlandesa campeã olímpica em 2012: depois de dois anos, Katie voltou a desbancar a adversária, desta vez em luta do card principal do evento Mike Tyson x Jake Paul que durou dez rounds.

Com o resultado, a europeia chegou a 24 vitórias — e apenas uma derrota em seu cartel. Serrano, por outro lado, acumulou sua terceira derrota na carreira.

Como foi a luta

O 1° round caminhava para vitória de Katie, mas Serrano encaixou dois golpes incríveis nos segundos finais: a desafiante cravou um cruzado de esquerda e um jab de direita e surpreendeu o público.