Em luta com 'sarrada', Whindersson Nunes é dominado e perde para indiano

Depois de passar mais de um ano afastado, Whindersson Nunes voltou aos ringues com derrota: o brasileiro foi dominado em luta do evento Mike Tyson x Jake Paul, ocorrido na noite desta sexta (15), e perdeu para o indiano Neeraj Goyat em seu primeiro compromisso de caráter profissional.

O embate acabou por decisão unânime e foi o primeiro do card principal do evento, realizado em Arlington, no Texas (EUA).

Foi o terceiro revés do humorista em sua trajetória de seis duelos no boxe. Além de cair para Goyat, ele já havia sido superado por King Kenny e Nate Bartling, empatado com Popó e vencido Mario Silva e Filip Marcinek.