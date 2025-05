Barcelona e Real Madrid fazem clássico em clima de final e 'despedida'

Se o time de Carlo Ancelotti vencer, o Real Madrid entrará de vez na briga pela taça. A diferença para o Barcelona seria de apenas um ponto, com mais três rodadas para o fim do campeonato.

O clima também é de 'despedida' no Real Madrid. De acordo com os jornais "Marca" e "The Athletic", o técnico italiano irá anunciar sua saída do clube espanhol mesmo em caso de vitória no clássico. Ele também já avisou isso para seus jogadores.

Na atual temporada, o Real Madrid ainda não venceu o Barcelona em três duelos disputados. No primeiro turno da La Liga, o Barça goleou o rival por 4 a 0. Hansi Flick também comandou vitórias na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei.

Barcelona e Real Madrid entram em campo neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys.