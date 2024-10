Reserva, brasileiro do UFC precisa de 'sorte' para lutar: 'Não desejo mal'

Recebo da melhor maneira possível, pelo simples fato de ser o resultado do meu trabalho. Podemos falar que sou o funcionário que o UFC gosta, o cara que está bastante ativo e dando um bom resultado.

O que mais ele disse?

Muitas lutas em pouco tempo: "No começo foi bom porque eu comecei desde trás e agora eu já estou no topo. Vai ser um pouco mais difícil para manter tantas lutas no ano, a não ser que que alterne um pouco de categorias. Eu sempre vou estar disponível para voltar quantas vezes os caras precisarem de mim Eu sou um cara novo, mas também sei que minha carreira não vai durar para sempre. Eu tenho que aproveitar agora, tenho que aproveitar agora o momento para fazer bastante coisa, fazer bastante dinheiro e ter minha vida bastante assegurada no futuro."

Inspiração própria: "Minha única referência sou eu mesmo, no sentido de que eu quero conquistar mais para continuar dando uma boa vida para minha família. Eu vim de uma família que não faltavam as coisas para a gente, mas não tínhamos nenhum luxo. Agora, com tudo o que eu tenho, já posso viver tranquilamente e ajudar meus pais e meus irmãos. Meu único espelho para continuar ganhando e conquistando coisas sou eu mesmo."

Coração dividido entre Brasil e México: "[Me identifico] Com os dois países. Não deixo de ser brasileiro, mas também não deixo de representar o México, que tem sido o país que tem me dado a oportunidade de estar onde estou agora."