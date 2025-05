Jean Silva aparece 23 kg acima do peso, leva bronca e frisa: "Coisa boa vindo aí"

"Eu já estava indo comprar um doce ali, mas olha aí quem apareceu por aqui... O cara acabou de me ligar. Se o 'Capa Preta' apareceu, é porque tem coisa boa vindo por aí", disse 'Lord', gerando hype com a declaração (clique aqui).

Sensação

Apesar do peso extra no momento, Jean Silva segue em alta no UFC. Desde sua estreia em fevereiro de 2024, o brasileiro venceu todas as cinco lutas que disputou - quatro por nocaute e uma por finalização - e já figura no ranking da divisão, ocupando a 11ª posição. A sequência invicta tem chamado atenção e reforça o potencial do representante da 'Fighting Nerds' como um dos nomes mais promissores entre os penas.

