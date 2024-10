Chuva adia provas do STU Rio, e campeões podem ser definidos sem disputa

As provas do STU Rio programadas para a manhã deste domingo (20), último dia de evento, foram adiadas por conta da chuva. Caso a competição não volte a acontecer, os campeões serão definidos mesmo sem disputa, prevalecendo os resultados das semifinais.

O que aconteceu

As semifinais do skate street e park masculino estavam programadas para começar às 9h35 deste domingo (20), mas foram adiadas por conta da chuva, segundo informou a organização do STU Rio, que acontece na pista na Praça Duó, na Barra da Tijuca.

A organização do evento comunicou que as semifinais do skate masculino foram 'interrompidas', o que, naturalmente, provocará o atraso das demais provas do dia.