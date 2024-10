Skate: Rayssa e mais 5 brasileiras dominam e avançam às finais no STU Rio

O Brasil tem seis representantes nas finais femininas do STU Pro Tour Rio de Janeiro, entre elas a medalhista olímpica Rayssa Leal. São três skatistas brasileiras classificadas para a decisão do skate street e outras três na do park.

As finais serão disputada neste domingo (20), em horários que ainda serão confirmados pela organização. Neste sábado (19), as semis começaram mais tarde devido à chuva, e as pistas precisaram ser secadas.

Rayssa reina no street

Rayssa Leal dominou a pista na Praça Duó, na Barra da Tijuca, e passou com a melhor nota das semis do street: 83,86. Medalhista olímpica e líder do ranking mundial, ela passou em primeiro na segunda bateria, ficando à frente da australiana Chloe Covell (81,96), que terminou a fase inicial na liderança.