Futsal cumpre critérios, mas ainda não é esporte olímpico. Por quê?

Será a primeira vez que a entidade fará uma representação oficial junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a favor da inclusão do futsal. O clamor de federações, atletas e torcedores pela entrada da modalidade nas Olimpíadas, porém, é antigo.

O movimento, inclusive, é surpreendente, já que tanto Fifa quanto o COI historicamente têm uma "rixa" quanto à entrada do futsal no programa olímpico. O Mundial de futsal acontece justamente no mesmo ano das Olimpíadas.

A Fifa acreditava que a presença do futsal nos Jogos Olímpicos "diminuiria" o Mundial da modalidade. O COI, por outro lado, não gostaria de dar vitrine para um esporte organizado pela Fifa, uma entidade que organiza um torneio tão grande quanto a Copa do Mundo de futebol. Vale lembrar, por exemplo, que o futebol masculino tem uma restrição de idade nas Olimpíadas justamente para não conflitar com o Mundial.

A entidade agora muda de postura e tenta incluir mais dois esportes nas Olimpíadas. O COI ainda não se manifestou sobre as possíveis entradas de futsal e futebol de areia.

Uma eventual inclusão do futsal deve acontecer apenas nos Jogos de 2032. O COI já anunciou as modalidades que estarão nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, com as entradas de beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash.

Futsal cumpre critérios olímpicos

Uma modalidade precisa atender critérios para poder ser incluída nos Jogos Olímpicos: