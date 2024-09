Raicca Ventura e Augusto Akio são campeões mundiais de skate park em Roma

O Brasil conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata neste domingo (22) no Campeonato Mundial de skate park disputado em Roma. Raicca Ventura venceu no feminino e Augusto Akio conquistou o título no masculino.

O que aconteceu

Na primeira final da manhã, Raicca Ventura venceu o título mundial com uma volta de 93.73. Ela garantiu a medalha de ouro com um flip e variando entre aéreos e manobras na pista.

A japonesa Hinano Kusaki ficou com a medalha de prata, enquanto a espanhola Naia Laso levou a medalha de bronze.