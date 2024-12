Milionária: quanto Rayssa Leal faturou com o tri mundial de skate?

Campeã do Super Crown, a etapa decisiva da Street League Skateboarding (SLS), Rayssa Leal faturou o prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 604,24 mil) neste domingo, ao subir no lugar mais alto do pódio no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Mas teve mais, ela ainda ganhou alto por vitórias em etapas anteriores da disputa.

O valor conquistado ontem é equivalente a R$ 600 mil na cotação atual. Para ser campeã, ela superou a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Coco Yshizawa, Liz Akama e Yumeka Oda.

Além da premiação por vencer o Super Crown, a brasileira de 16 anos acumulou valores ao longo das demais etapas da SLS. Os primeiros lugares em Tóquio e em San Diego renderam US$ 50 mil cada um, e portanto, mais R$ 100 mil (R$ 600 mil) no total.