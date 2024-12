Skatista hospitalizado recebe alta após bater cabeça durante manobra

O skatista colombiano Jhancarlos González recebeu alta após ter sido hospitalizado por ter batido a cabeça durante as finais masculinas do Super Crown, em São Paulo, no último domingo (15).

O que aconteceu

Jhancarlos recebeu alta e está se recuperando bem. A SLS (Street League Skateboarding) atualizou o estado de saúde do atleta no início desta tarde (16).

Ele passou a noite no hospital e ficou estável após o grave acidente. Ele foi imobilizado ainda na pista e transferido para uma unidade médica de referência próxima do Ginásio do Ibirapuera para ser examinado.