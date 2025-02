Skate: Bufoni se torna 1ª mulher a presidir comissão técnica internacional

A brasileira também vai representar as demandas dos cinco presidentes continentais da Comissão Técnica, garantindo a participação das diferentes regiões no processo decisório.

O skate cresceu bastante, especialmente para as mulheres. Quando comecei, não havia muitas oportunidades, mas agora você vê meninas em todos os lugares andando em um nível altíssimo. As Olimpíadas ajudaram a trazer mais visibilidade para o esporte, fazendo com que mais pessoas começassem a andar de skate e a superar limites. É incrível ver como todos estão evoluindo e como o skate continua progredindo Leticia Bufoni

Leticia Bufoni é um dos principais nomes do skate brasileiro. Ele tem cinco medalhas de ouro nos X Games, participou das Olimpíadas de Tóquio e tem feitos registrados no Guinness Book, o livro dos recordes.