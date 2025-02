São Paulo será sede pela 3ª vez seguida do SLS Super Crown, de skate street

Pela quarta vez consecutiva, o SLS Super Crown World Championship, disputa mundial de skate street, será sediado no Brasil. Será também a terceira vez seguida que a competição ocorre em São Paulo.

O que aconteceu

A Liga de Skateboarding anunciou o calendário completo do SLS Championship Tour deste ano, com a passagem do torneio em São Paulo. Esta será a terceira vez seguida que a cidade recebe a competição, e a quarta consecutiva que o país participa como sede.

Nas últimas três edições, em 2022, no Rio de Janeiro, 2023 e 2024, em São Paulo, Rayssa Leal foi tricampeã. A skatista se tornou a única a conquistar tal feito. No masculino, Giovanni Viana venceu no ano de 2023.