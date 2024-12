Ajuda na vaquinha? Campeão do skate tem longa relação com Corinthians

Campeão do Super Crown de skate street, o norte-americano Nyjah Huston tem uma relação antiga com um dos clubes mais populares do Brasil, o Corinthians. Após aparecer com a camisa alvinegra algumas vezes em postagens nas redes sociais, o skatista respondeu se pretende participar da vaquinha que tem como meta pagar a Neo Química Arena.

Talvez. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada.

Nyjah Huston, skatista dos EUA

Nyjah coleciona aparições com a camisa do Corinthians. Ele possui um modelo de 2019 personalizado com o número 13 e o sobrenome Huston. Ele fez postagens com a peça em 2020 e 2021.