Malabares ajudaram Akio a se reerguer após ter carreira no skate ameaçada

É uma forma de ser reconhecido, quase uma assinatura. O malabarismo entrou na minha vida em um momento de dificuldade, quando estava afastado do skate. No início da recuperação, não sabia nem se ia conseguir voltar para o skate em alto rendimento, e busquei me ocupar com essa arte. Foi extremamente útil para mim, para me manter ocupado, para que eu pudesse continuar buscando aprimoramento pessoal e aprender algo novo Akio

A lesão foi há apenas alguns anos. "Eu já devia ter uns 20, 21 anos. Não foi há tanto tempo", lembra ele. Foram três meses de recuperação, que aconteceu com o auxílio da acupuntura — técnica da qual o avô é um dos pioneiros no Brasil e também aplicada pela mãe.

Akio voltou a andar de skate e a competir. Não apenas isso: conquistou uma medalha olímpica logo na primeira participação, na edição na capital francesa - levou o bronze no skate park.

O malabarismo, porém, não ficou para trás. Pelo contrário, passou a integrar o dia a dia de Akio e serve até mesmo de auxílio antes das provas.

Nos campeonatos, antes de entrar na pista, de começar o aquecimento oficial, jogo malabares porque ajuda na ativação da coordenação, assim no despertar, em ficar atento, na agilidade e na tomada de decisão, porque se você faz um lançamento que não saiu exatamente como você esperava, tem de tomar uma atitude para consertar aquilo, e não para. Então, me ajuda bastante

Mudanças após movimento olímpico

Akio falou inúmeras vezes sobre a "cultura do skate" e como o esporte se integra com os elementos das ruas. E neste sentido, ele vê uma mudança de cenário com a entrada da modalidade nos Jogos Olímpicos. Japinha acredita que um as pessoas passaram a ter um contato maior com o skate, com pais incentivando os filhos para a prática, o que causou uma mudança no olhar de quem, até então, não dialogava com esse universo sobre rodinhas.