Fórmula E se rende a São Paulo e pode ser 'guia' contra pior ar do mundo

Com carros elétricos e emissão neutra de carbono, a Fórmula E voltará a São Paulo em dezembro para a primeira corrida da 11ª temporada. Além de acelerar no Sambódromo do Anhembi, a categoria pode ser um "guia" para melhorar a pior qualidade de ar do mundo.

O que aconteceu

São Paulo registrou a pior qualidade do ar entre grandes cidades por dois dias seguidos. O monitoramento é feito pelo site IQAir, uma instituição parceira da ONU (Organização das Nações Unidas) que mede a qualidade do ar no mundo todo.

Curiosamente, a cidade receberá um evento de uma categoria que preza pela sustentabilidade e energia limpa. São Paulo será palco de uma corrida de Fórmula E pela terceira vez, mas agora será a responsável por abrir a temporada.