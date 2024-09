Carro da Fórmula E terá maior aceleração do mundo e supera até queda livre

A Fórmula E escolheu São Paulo para dar a largada na 11ª temporada — no dia 7 de dezembro, no Sambódromo do Anhembi — e também como palco para a "apresentação" do carro com maior aceleração do automobilismo.

Vamos trazer um carro completamente novo, mais sustentável, ágil e o mais rápido de 0 a 100km/h do planeta Terra. Estamos falando de um carro que pode ir de 0 a 100 km em 1,8 segundos, o que é 30% mais rápido do que qualquer outro carro em todo o mundo. Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E