Fórmula E é sustentável além dos carros elétricos? UOL conferiu de perto

A Fórmula E vende o discurso de ser sustentável dentro da pista, contando com carros 100% elétricos e com emissão neutra de carbono. Mas e fora, continua com esta ideia? O UOL checou cada detalhe no E-Prix de São Paulo, realizado no último sábado (16) no Sambódromo do Anhembi.

Copos e embalagens de papel

O copo de papel substituiu o de plástico. Durante o E-Prix, o público ganhou copos ecológicos e reutilizáveis para se hidratar. Eles ficaram disponíveis nos postos gratuitos de hidratação e também nos coolers dos vendedores de bebidas.

O isopor foi trocado por uma embalagem também de papel. No setor destinado à imprensa, lanches foram disponibilizados dentro de uma caixa similar às de isopor que podem ser encontradas em padarias e restaurantes, mas elas eram feitas de papel.