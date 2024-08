Por que evento em comunidade no Rio emocionou jogador da seleção de futsal

"A quadra que eu jogava era idêntica. Eu jogava descalço também, debaixo do sol, às vezes valendo um refrigerante (risos). Abria até o tampão do dedo, mas o que importava era jogar futebol", completou.

Neguinho começou nas ruas e, depois, passou às quadras da escola pública em que estudava. Aos 14 anos, foi observado por um professor de educação física e, certo dia, embarcou com mais alguns amigos em um "corsinha" para fazer um teste.

"Meu professor conhecia um rapaz do Clube Esportivo da Penha e nos chamou para um teste. Eu e mais uns quatro, cinco amigos fomos em um corsinha pequeno. Fomos lá para um teste. O time deles era bem superior, mas, logo que começou, fui bem e fiz dois gols. Me colocaram no time deles e começou tudo."

O jogador foi aprovado. Ele tinha o apoio da mãe, que trabalhava como doméstica e pagava as passagens para ir aos treinos, mas, com o tempo, passou a ter ajuda de custo e cesta básica. "Ajudou bastante naquela época. Hoje, graças a Deus, vivo só do futsal."

De lá para cá, Neguinho defendeu clubes como Corinthians e Atlântico e, ao longo deste período, chegou a se aventurar no campo, mas voltou à modalidade de origem. Atualmente, está no Palma, da Espanha.

Agora, integra o grupo que vai defender o Brasil na Copa do Mundo, em busca do hexa. A competição vai acontecer entre 14 de setembro e 6 de outubro, no Uzbequistão. O Brasil está no Grupo B, com Cuba, Croácia e Tailândia.