Talibã proíbe MMA no Afeganistão; entenda o motivo

O governo talibã no Afeganistão proibiu a prática de artes marciais mistas (MMA) no país por considerá-las "não islâmicas".

O decreto, publicado hoje (28) pela polícia moral afegã, pertencente ao Ministério da Propagação da Virtude e da Prevenção ao Vício, foi feito após uma análise de conformidade do esporte em relação às leis islâmicas, conhecidas como "sharia".

"Descobriu-se que o esporte é problemático com a sharia, já que apresenta muitos aspectos contraditórios aos ensinamentos do Islã", afirmou uma autoridade esportiva do talibã em declaração à agência AFP.