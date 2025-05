Deiveson adianta plano em caso de vitória no UFC Des Moines: "Pedir o cinturão"

Desde que migrou para os pesos-galos (61 kg), Deiveson Figueiredo enfileirou três vitórias e, dado o status de ex-campeão na categoria de baixo, se aproximou consideravelmente de um 'title shot'. Na última rodada, porém, o revés diante de Petr Yan fez com que o brasileiro se afastasse de uma disputa de cinturão. Aos 37 anos e sem tempo a perder, entretanto, 'Daico' segue com o mesmo objetivo em mente. E para concretizá-lo, parece disposto a ser mais vocal diante dos holofotes.

Escalado para protagonizar a luta principal do UFC Des Moines neste sábado (3), contra Cory Sandhagen, Deiveson adiantou seu plano: vencer o rival americano em grande estilo e, em seguida, fazer campanha por uma disputa de título. Como um possível trunfo, o brasileiro tem a preferência do atual campeão Merab Dvalishvili, que já escancarou seu desejo de medir forças com Figueiredo. Há, porém, outros concorrentes na briga pelo posto de 'próximo da fila'.

"Eu vou pedir uma disputa pelo cinturão (caso vença o Sandhagen). O Merab já deixou bem claro a vontade que ele tem de lutar comigo. Quero essa oportunidade. Sou um cara de 37 anos, então não posso ficar calado. Tenho que pedir. Espero que o UFC atenda isso. Talvez sim (o Petr Yan esteja na minha frente). Mas vejo o Petr Yan perdendo para o Umar, ele deve lutar com o Umar. Vejo ele perdendo para o Umar. Talvez sobre o Umar para mim também, vencendo o Cory Sandhagen. Estou naquela fase de investimentos. Dinheiro na conta e investimentos", projetou Daico.