Maternidade, ciclo hormonal e mais! Ex-campeã do UFC explica desafios das mulheres no MMA

Historicamente, as mulheres precisaram lutar pelos seus direitos e buscar igualdade. E no mundo dos esportes não é diferente. Nas artes marciais mistas, por exemplo, uma modalidade inicialmente atrelada aos homens, a presença feminina só passou a se fazer valer de forma significativa no início dos anos 2000. No UFC, principal liga do mundo, as lutadoras só foram liberadas para competirem em 2013. O direito e acesso restrito, porém, foi apenas o primeiro desafio a ser superado pela classe. Uma vez inseridas no ramo do MMA como estão atualmente, as mulheres ainda precisam lidar com inúmeros problemas e responsabilidades extras que atletas masculinos não possuem na rotina. E quem garante isso é Miesha Tate, ex-campeã peso-galo (61 kg) do Ultimate e uma das pioneiras desta bandeira.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a americana de 38 anos destrinchou a maneira que fatores como maternidade e ciclo hormonal impactam diretamente na carreira esportiva das mulheres mundo afora. Mãe de dois filhos, Tate, inclusive, não compete no UFC desde dezembro de 2023. Neste sábado (3), no card de Des Moines, 'Cupacke', como é conhecida, volta à ação contra Yana Santos. E um dos motivos que Miesha citou para justificar o longo hiato dos octógonos foi justamente suas responsabilidades no lar.

"Acho que foi apenas a vida agindo (que me afastou por tanto tempo). As coisas não saíram da forma que esperava. Queria muito lutar rápido após a minha luta em Austin. Tentei voltar aos treinos e tive que lidar com algumas lesões. Também sou mãe de dois filhos, que em breve farão 5 e 7 anos. Então toda vez que faço um camp de treinos, a família toda tem que se sacrificar. Não passo o tempo que gostaria com meu noivo e meus filhos. Então essas coisas atrasaram um pouco a data do meu retorno", admitiu Miesha.