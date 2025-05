Perto dos 40 anos, Marina Rodriguez faz mistério sobre futuro após UFC Des Moines

Vivendo sua pior fase na carreira em termos de resultados, a brasileira Marina Rodriguez volta ao octógono neste sábado (3), para encarar Gillian Robertson, pelo card do UFC Des Moines. Aos 38 anos de idade recém-completados, a veterana tenta provar que ainda pode competir em alto nível e que as derrotas recentes fazem parte do jogo. Porém, focada no duelo deste sábado, a peso-palha (52 kg) admite que seu futuro está em aberto.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Marina Rodriguez explicou que, em sua opinião, a mudança na questão profissional fez com que cada vez mais os atletas de esportes de combate tivessem uma longevidade maior do que seus antecessores. E apesar dos resultados negativos recentes, tendo amargado quatro derrotas nas últimas cinco lutas disputadas, a veterana ainda se sente apta a encarar as melhores lutadoras do mundo.

"Acredito que o atleta de hoje está agindo como um atleta profissional de verdade. Antigamente, tenho quase certeza que a maioria dos atletas não cuidava muito de alimentação, descanso, recover (recuperação)... E hoje a gente está fazendo isso com mais inteligência, para poder perdurar mais a carreira. Claro, em questão de resultados, eu já tive um auge - que eu estou buscando novamente. Mas em questão física e mental, eu ainda me sinto performando muito bem na academia, e tenho certeza que no octógono também", afirmou Marina.