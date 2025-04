Com briga nas arquibancadas e fortes vaias, torcida protesta após derrota do Santos

Os ânimos nas arquibancadas ficaram exaltados após a nova derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, neste domingo, para o Red Bull Bragantino, em plena Vila Belmiro. Frustrados com o resultado, os torcedores vaiaram fortemente alguns nomes do elenco e houve, inclusive, briga entre santistas no estádio.

O atacante Guilherme e o volante Diego Pituca foram os principais alvos da torcida do Santos. Quando foram substituídos pelo técnico interino César Sampaio, ambos acabaram vaiados pela maior parte dos torcedores.

O presidente Marcelo Teixeira também foi alvo da torcida santista ao final do jogo contra o Red Bull Bragantino. Cobranças foram feitas para que o mandatário alvinegro contrate logo um treinador para preencher a vaga deixada por Pedro Caixinha, demitido.