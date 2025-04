Tinga critica CBF e cobra melhorias após polêmica em gol anulado do Fortaleza: "Estamos muito atrás"

Na noite deste sábado, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Sport, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e um lance na etapa final causou polêmica no confronto. Pikachu marcou, mas teve o gol anulado após revisão do VAR.

Aos 29 minutos da etapa final, Lucero fez o pivô e serviu Yago Pikachu dentro da área. O camisa 22 bateu de primeira para o gol. A bola bateu no travessão e parecia ter ultrapassado a linha do gol, mas a zaga do Sport afastou. Depois de oito minutos de paralisação para checagem no VAR, o árbitro, que já havia anulado o tento, manteve a decisão de campo.

Após o resultado, Tinga fez um forte desabafo à beira do gramado. O zagueiro explicou que Matheus Delgado Candançan, árbitro da partida, anulou o gol por não ter tido a certeza de que a bola ultrapassou a linha por completo. O capitão do Leão do Pici, então, criticou a CBF e cobrou melhorias.