Fernando Sarney convoca novas eleições na CBF após destituição de Ednaldo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio do interventor Fernando Sarney, entrou com uma petição na noite desta quinta-feira determinando a convocação em caráter de urgência de novas eleições para os cargos diretivos da CBF.

O TJRJ proferiu decisão na Ação Civil Pública que determinou o afastamento imediato do atual presidente Ednaldo Rodrigues do cargo de mandatário da entidade que comanda o futebol nacional.

"Informo que já assinei o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de presidente da CBF - "Quadriênio 2025-2029 será convocada o mais rápido possível. As datas, os procedimentos e demais informações do processo eleitoral serão divulgados com a máxima brevidade", disse em comunicado, Fernando Sarney.