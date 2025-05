Corinthians poupa, mas vence no Uruguai e depende de si para ir ao playoff da Sul-Americana

O entrosamento da equipe corintiana era visivelmente menor em relação à equipe considerada titular, que já tem seus defeitos. A escolha por poupar permitiu que o Racing, que havia perdido todos os jogos até então, conseguisse equilíbrio.

As ofensivas do Corinthians se resumiram a bolas alçadas na área, buscando Héctor Hernández. Um chute de Romero destoou, obrigando Lautaro Amadé a defender.

Dorival Júnior lançou mão de Yuri Alberto e Igor Coronado para tentar melhorar no segundo tempo. O Corinthians até conseguiu ter mais presença ofensiva, mas faltava efetividade.

Foram comuns, no segundo tempo, cenas em que os corintianos reclamavam de faltas e até pênaltis. O árbitro chileno José Cabero, contudo, não apontou nenhum dos lances. Quando Talles Magno marcou, o gol foi anulado por falta do atacante no zagueiro Pinela.

A pressão, ainda que desordenada, funcionou. Carillo, que entrou no lugar de Charles, invadiu a área e bateu. O chute saiu prensado e foi afastado pela defesa. A bola sobrou para Matheus Bidu, que finalizou de bico para abrir o placar. A bola ainda desviou em um defensor antes de entrar no canto esquerdo de Amadé.

Mesmo com mais trocas, o Corinthians não demonstrou capacidade para ampliar. Dorival terá de fazer ajustes para que o time possa garantir a vaga no playoff com uma vitória sobre o Huracán e não depender de uma derrota do América de Cali, que deve ser improvável.