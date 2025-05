Corinthians vence o Racing-URU e se mantém vivo na Sul-Americana

A equipe alvinegra voltou melhor do intervalo e chegou a balançar as redes aos 11 minutos, mas o tento foi anulado. Talles Magno foi lançado por Igor Coronado, venceu a disputa com o zagueiro e marcou o gol, mas o árbitro anotou uma falta do atacante corintiano.

Aos 17 minutos, Carrillo disparou pela ponta direita e encontrou Yuri Alberto dentro da área. O atacante dominou e ajeitou para Romero, que chegou batendo e mandou por cima das traves.

O gol do Corinthians enfim saiu aos 29 minutos. Após lançamento de Carrillo, a defesa do Racing afastou mal e deixou a bola nos pés de Matheus Bidu, que chutou com a perna esquerda e contou com um desvio para matar o goleiro Amadé.

Já com alguns titulares em campo, o Timão conseguiu controlar o jogo e não sofreu sustos nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA



RACING-URU 0 x 1 CORINTHIANS