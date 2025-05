Palmeiras vence o Bolívar e garante a liderança geral na Libertadores

O Bolívar passou a arriscar mais e chegou com perigo na sequência. Patito Rodríguez cruzou pela direita, Weverton se antecipou e espalmou. Aos 44, Piquerez cobrou falta pouco antes da meia-lua, mandou rasteiro e parou na defesa de Cordano.

Segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo sem modificações e logo na primeira jogada quase que o Palmeiras fez o terceiro gol. Marcos Rocha lançou Vitor Roque, o camisa 9 tentou finalizar, mas foi travado por Torren, que se chocou com o atacante. Pouco depois, Richard Ríos brigou pela bola, conseguiu manter a posse, mas bateu por cima do gol. Aos 10, o o Bolívar chegou em velocidade pela direita, mas o chute desviou em Murilo e Weverton defendeu.

Em seguida, o Palmeiras respondeu com Mauricio, que fez jogada individual, mas teve o chute defendido por Cordano. Aos 14, Vitor Roque foi lançado na área após erro do Bolívar, mas acabou sendo travado por Ramírez e caiu na área antes de finalizar. Ele tentou seguir a jogada e ganhou escanteio. Na cobrança, o Verdão chegou a fazer o terceiro gol, com Facundo Torres, mas foi anulado por impedimento.

Aos 29, foi a vez do Bolívar ter um gol anulado pelo VAR. Depois de cobrança de falta, a boal sobrou no alto para Romero, que cabeceou para as redes, mas em posição irregular de Bruno Savio, que desviou antes do atacante. O Palmeiras respondeu em seguida com chute de fora da área de Raphael Veiga, que passou próximo ao gol. A partida seguiu movimentada e Weverton teve que salvar aos 33 em chute cruzado de Romero.

Na reta final, o Palmeiras ainda criou mais chances de perigo. Na primeira, Raphael Veiga acionou Mayke na direita, o lateral bateu cruzado e mandou para fora. Em seguida, o camisa 23 insistiu na jogada pela direita, bateu para o gol e viu Cordano espalmar. Nos acréscimos, Flaco tentou de longe e parou no goleiro. O argentino ainda teve mais uma finalização, mas acertou a rede pelo lado de fora. Pouco depois, Ríos bateu de dentro da área em cima do goleiro, que fez a defesa no susto.