Athletico-PR lança novo uniforme e confirma estreia para jogo contra o CRB

"A camisa oficial 1 de 2025 teve o conceito de criação elaborado pelo clube e foi desenvolvida em parceria com a Umbro. Essa camisa é inovadora e marca a primeira etapa de transição para a camisa de 2026, que contará com a contribuição de torcedores", afirma o Diretor de Operações do Athletico, Fernando Volpato.

O novo uniforme do Athletico chega à Furacão Loja Oficial da Ligga Arena nesta sexta-feira, assim como no site loja.athletico.com.br e no e-commerce da Umbro.