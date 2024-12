Inter e Adidas renovam contrato por mais cinco anos

A união entre Inter e Adidas focará em sustentabilidade, engajamento social e em experiências no novo ciclo. Juntos, já lançaram diversas ações nos últimos anos, como a camisa da consciência negra, a linha de lifestyle e o uniforme "Embarrado", projeto premiado de apoio às vitimas após a tragédia das inundações do Rio Grande do Sul.

A adidas tem sido mais do que uma parceira; ela se tornou parte da nossa identidade. Juntos, criamos momentos que marcaram a história do clube e inspiraram nossa torcida. Esta renovação não é apenas um marco em nossa relação com a adidas, mas um reflexo da ambição e do compromisso que compartilhamos com nossa torcida.

Marcos Silveira, diretor executivo de marketing do Inter