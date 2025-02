São Paulo lança camisa em homenagem aos 20 anos do tri mundial

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (3) a sua nova primeira camisa para a temporada. O uniforme foi confeccionado com referências ao tricampeonato mundial, que completa 20 anos em 2025.

Alguns dos ídolos do São Paulo participaram do ensaio fotográfico realizado no Japão para o lançamento do novo uniforme. Diego Lugano, Josué e Mineiro, autor do gol do título, foram os escolhidos para protagonizarem a campanha da camisa tricolor.

Na parte de trás da gola, a New Balance, fornecedora de material esportivo do São Paulo, estampou o minuto exato do gol marcado por Mineiro, que garantiu a vitória tricolor sobre o Liverpool, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão.