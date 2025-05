Remo lança camisa II para a temporada 2025 com homenagem ao passado do clube

O Clube do Remo apresentou oficialmente sua nova camisa número 2 para a temporada 2025, desenvolvida pela Volt Sport, e com design desenhado pelo próprio marketing do Rei da Amazônia. A nova camisa traz o conceito da reorganização do Clube, uma data que se tornou crucial na história azulina.

O Remo foi fundado no dia 5 de fevereiro de 1905, mas o 15 de agosto de 1911 ocorreu a reorganização, um dia importante para o Clube, que deixou de ser "Grupo do Remo" e passou a ser Clube do Remo.