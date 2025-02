Fluminense anuncia novo uniforme principal para a temporada de 2025; confira

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira seu novo uniforme principal para a temporada de 2025. A camisa estará disponível para venda a partir desta sexta-feira.

O novo manto, produzido pela Umbro, fornecedora de material esportivo, resgata as raízes do Tricolor Carioca e celebra a participação do clube no Mundial de Clubes deste ano.

As homenagens à história do clube estão presentes nas mangas e na gola da camisa, que receberam um acabamento mais clássico, reforçando as origens da equipe. Já em relação ao Mundial, o uniforme conta com uma etiqueta com a frase "Das Laranjeiras para o mundo".