São Paulo terá camisa cinza inspirada em Waldir Peres; veja detalhes

O novo traje traz alusões à conquista estadual na estampa interna do escudo. O uniforme foi apresentado com gola V branca e listras em preto e vermelho. A coleção também remete ao "Grey Days", celebrado anualmente no mês de maio pela fornecedora esportiva.

Camisa especial do São Paulo traz o cinza como cor principal Imagem: Victor Takayama/New Balance/Divulgação

O goleiro Rafael será o responsável por usar a camisa em jogos do São Paulo dentro de torneios nacionais nas próximas semanas — a depender da escolha dos uniformes dos adversários e equipe de arbitragem. Jogadores de linha, por outro lado, atuarão com os uniformes já divulgados pelo Tricolor.

O uniforme é considerado como "pré match", ou seja, utilizado no aquecimento dos atletas antes das partidas. A novidade será vista já na preparação para o clássico contra o Palmeiras, que ocorre neste domingo.

Waldir Peres marcou seu nome na história do clube com títulos e muita dedicação. Para nós é uma grande satisfação poder homenagear um de nossos ídolos com uma camisa icônica e que também nos conecta com a história de um grande parceiro, a New Balance Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo