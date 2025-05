Vitória lança uniforme alternativo para restante da temporada; veja detalhes

O Vitória lançou oficialmente nesta terça-feira, aniversário do clube, em parceria com a Volt Sport, o novo segundo uniforme para a temporada de 2025. Com design moderno, tecnologia avançada e respeito às tradições rubro-negras, a camisa mantém a base branca com detalhes em preto e vermelho, reforçando a identidade histórica do time.

O escudo aparece em patch bordado. A gola redonda conta com um detalhe nas cores do clube nas costas. O modelo também conta com um recorte lateral em vermelho e preto.

"Buscamos unir inovação e identidade em cada detalhe. Esse novo uniforme traduz a alma rubro-negra com tecnologia de ponta e respeito à tradição do Vitória. Pensamos em cada detalhe para garantir conforto ao atleta e orgulho ao torcedor", afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.