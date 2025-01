Com força máxima, Botafogo vence o Fluminense no primeiro clássico do Carioca

No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Botafogo, com força máxima, venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada. Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior marcou presença para assistir ao duelo.

Com a vitória, o Botafogo soma nove pontos e está na quarta colocação da tabela. Já o Fluminense, com seis pontos, figura na oitava posição do torneio estadual.

O Botafogo decide a Supercopa contra o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. O Fluminense, por sua vez, volta a campo no mesmo dia para enfrentar o Boavista, às 21h, no Maracanã.