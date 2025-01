Stefani e Pigossi avançam em torneios fora do Brasil

O tênis feminino brasileiro obteve resultados positivos nesta quarta-feira. Luisa Stefani e Laura Pigossi conseguiram vitórias importantes e seguem em busca de títulos no exterior.

Stefani e a húngara Timea Babos chegaram à semifinal nas duplas do WTA 250 de Linz, na Áustria. Elas avançaram depois da desistência da dupla formada pela eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls.

Ainda assim, Stefani e Babos tinham domínio completo da partida e venciam por 6/3 e 2/0 no momento em que as adversárias preferiram se retirar do confronto.