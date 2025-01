Com equipe completa, Brasil avança em preparação para enfrentar a França na Davis

"Somos um time muito forte, onde todos dão as mãos. Chegamos bem aqui, nos adaptamos às condições e é uma bola que já estamos habituados. Então, temos uns dias a mais ainda para nos preparar e chegar forte no confronto", pontuou Thiago Wild, número 1 do time brasileiro.

O confronto entre Brasil e França terá dois jogos de simples no sábado, com início marcado para às 10h30 (de Brasília). No domingo, serão realizadas uma partida de duplas, a partir das 10h, e outra de simples, a seguir. Em caso de empate, haverá novo embate de simples para definir o confronto.