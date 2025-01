Com dois de Gakpo, líder Liverpool atropela o Ipswich Town pelo Campeonato Inglês

O Liverpool recebeu o Ipswich Town, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. No Estádio de Anfield, os donos da casa golearam por 4 a 1, com gols de Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah e Cody Gakpo (duas vezes). Enquanto Jacob Greaves descontou.

Com o resultado, o Liverpool segue isolado na liderança do Campeonato Inglês, com 53 pontos, seis de vantagem sobre o vice-líder Arsenal. A equipe de Arne Slot ainda tem um jogo a menos em relação aos rivais. Por outro lado, o Ipswich Town permanece com 16 pontos conquistados, na 18ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

O Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita o PSV, da Holanda, pela oitava rodada da Liga dos Campeões, no Philips Stadion. O Ipswich Town recebe o Southampton no próximo sábado, às 12 horas, no Portman Road Stadium.