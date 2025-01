Corinthians inicia preparação para clássico contra o São Paulo; veja como foi

O elenco do Corinthians iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, os jogadores começaram a fazer os ajustes visando o Majestoso de domingo.

Para o clássico, o Corinthians deve ter o retorno do goleiro Hugo Souza, que se recuperou de amigdalite e treinou normalmente com os companheiros. Por outro lado, o Timão deve seguir sem contar com o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro, ambos em reta final de recuperação física.

Neste sábado, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória diante do Água Santa ficaram na parte interna do CT para uma atividade regenerativa. O restante do grupo realizou um trabalho de posse de bola com transição e um jogo de enfrentamento em campo reduzido.