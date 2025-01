Caixinha e Abel fazem primeiro duelo de técnicos portugueses de Santos x Palmeiras

Do outro lado, Abel Ferreira é o primeiro lusitano a dirigir a equipe. Ele chegou na Academia de Futebol no final de 2020. Desde então, são oito títulos (Libertadores 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2022, Copa do Brasil 2020, Paulista 2022, 2023 e 2024 e Supercopa do Brasil 2023) e cinco vices (Supercopa do Brasil 2021 e 2024, Recopa Sul-Americana 2021, Paulista 2021 e Mundial 2021).

Caixinha e Abel, aliás, já se enfrentaram seis vezes. O palmeirense leva vantagem, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, além de sete gols marcados e quatro sofridos.

E os dois têm um passado marcado por rusgas. Em 2023, uma confusão marcou o fim de um empate de 0 a 0 entre Red Bull Bragantino e Palmeiras no Nabi Abi Chedid. As comissões técnicas começaram a discutir por conta do tempo de acréscimo dado pelo árbitro.

Após o apito final, Caixinha foi tentar cumprimentar Abel, que não gostou e devolveu de forma rápida. O então treinador do Massa Bruta foi em direção ao auxiliar João Martins, porém os jogadores tentaram impedir. Assim, o tempo fechou e dois atletas acabaram sendo expulsos.

"O Caixinha veio atrás de mim para tentar me cumprimentar. O Caixinha e todos os treinadores brasileiros sabem que eu só cumprimento os treinadores ou no início do jogo ou quando nos encontramos no gramado ou quando estamos em baixo e eu cumprimento no túnel", comentou Abel na época.

"O que acontece no campo fica no campo. Eu sou muito competitivo, só posso dizer isso", respondeu Caixinha.